AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı. Çerçioğlu’nun bu kararı, Aydın’da ve Türkiye genelinde siyasi gündemi sarsarken, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik eden mesajı dikkat çekti.

Sarıbaş, “Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz” diyerek Çerçioğlu’nu karşıladı. Ancak, bu tebrik mesajı, iki isim arasında geçmişte yaşanan bir olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

GEÇMİŞTEKİ GERGİNLİK YENİDEN GÜNDEMDE

Temmuz 2016’da, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Aydın’da düzenlenen “Demokrasi Nöbeti” sırasında Çerçioğlu, “Demokrasi Yürüyüşü” sonrası alana gelerek kürsüde konuşmak istemişti.

Ancak, o dönemde Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırtarak onu kürsüden uzaklaştırmıştı.

Bu olay, iki isim arasında ciddi bir gerginlik yaratmış ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bugün, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle aynı karede yer alan Sarıbaş’ın tebrik mesajı, bu olayın görüntülerini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, Çerçioğlu’nun siyasi dönüşümüne yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Çerçioğlu, CHP’den istifasını sosyal medya hesabından duyururken, parti içinde yaşadığı sorunları ve “antidemokratik uygulamaları” gerekçe gösterdi. Aydınlılara ve ailesine verdiği dürüstlük, yasalara uygunluk ve kamu ahlakı ilkeleriyle CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Çerçioğlu, “Sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Çerçioğlu, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AKP’ye geçti.

AYDINLILARDAN TEPKİ

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi, Aydın’da bazı kesimlerce sert eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan vatandaş yorumlarında, “Hayatının hatasını yaptı, satılık bir insanı kabul etmiyoruz”, “Seçmenine ihanet etti, siyasi kariyerini bitirmek istiyor” ve “Haram olsun oylarımız” gibi ifadeler kullanıldı. Bazı Aydınlılar, Çerçioğlu’nun CHP’ye oy veren seçmenlere ihanet ettiğini ve belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini savundu.

SİYASİ GEÇMİŞ VE TARTIŞMALAR

Özlem Çerçioğlu, 2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor ve CHP’den üç kez üst üste seçildi. “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Çerçioğlu, geçmişte Millet İttifakı’ndan seçilip başka partilere geçen siyasetçilere sert eleştiriler yöneltmişti. Örneğin, 2022’de İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a, “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Hakkımı helal etmiyorum” demişti. Bu nedenle, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi, kendi geçmiş söylemleriyle çelişkili bulunarak sosyal medyada eleştirildi.

Aydın’da siyasi dengeleri değiştiren bu gelişme, hem CHP tabanında hem de AKP çevresinde farklı tepkilerle karşılanırken, Çerçioğlu’nun belediye başkanlığı görevine nasıl devam edeceği ve bu geçişin Aydın’daki hizmetlere etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

