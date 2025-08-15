AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı. AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın Çerçioğlu’nu tebrik etmesi, geçmişte yaşanan gerginliklerin görüntüleriyle gündeme oturdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı. Çerçioğlu’nun bu kararı, Aydın’da ve Türkiye genelinde siyasi gündemi sarsarken, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik eden mesajı dikkat çekti.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 1

Sarıbaş, “Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz” diyerek Çerçioğlu’nu karşıladı. Ancak, bu tebrik mesajı, iki isim arasında geçmişte yaşanan bir olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 2

GEÇMİŞTEKİ GERGİNLİK YENİDEN GÜNDEMDE

Temmuz 2016’da, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Aydın’da düzenlenen “Demokrasi Nöbeti” sırasında Çerçioğlu, “Demokrasi Yürüyüşü” sonrası alana gelerek kürsüde konuşmak istemişti.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 3

Ancak, o dönemde Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırtarak onu kürsüden uzaklaştırmıştı.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 4

Bu olay, iki isim arasında ciddi bir gerginlik yaratmış ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bugün, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle aynı karede yer alan Sarıbaş’ın tebrik mesajı, bu olayın görüntülerini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, Çerçioğlu’nun siyasi dönüşümüne yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 5

NE OLMUŞTU?

Çerçioğlu, CHP’den istifasını sosyal medya hesabından duyururken, parti içinde yaşadığı sorunları ve “antidemokratik uygulamaları” gerekçe gösterdi. Aydınlılara ve ailesine verdiği dürüstlük, yasalara uygunluk ve kamu ahlakı ilkeleriyle CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Çerçioğlu, “Sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Çerçioğlu, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AKP’ye geçti.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 6

AYDINLILARDAN TEPKİ

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi, Aydın’da bazı kesimlerce sert eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan vatandaş yorumlarında, “Hayatının hatasını yaptı, satılık bir insanı kabul etmiyoruz”, “Seçmenine ihanet etti, siyasi kariyerini bitirmek istiyor” ve “Haram olsun oylarımız” gibi ifadeler kullanıldı. Bazı Aydınlılar, Çerçioğlu’nun CHP’ye oy veren seçmenlere ihanet ettiğini ve belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini savundu.

AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde - Resim : 7

SİYASİ GEÇMİŞ VE TARTIŞMALAR

Özlem Çerçioğlu, 2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor ve CHP’den üç kez üst üste seçildi. “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Çerçioğlu, geçmişte Millet İttifakı’ndan seçilip başka partilere geçen siyasetçilere sert eleştiriler yöneltmişti. Örneğin, 2022’de İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a, “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Hakkımı helal etmiyorum” demişti. Bu nedenle, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi, kendi geçmiş söylemleriyle çelişkili bulunarak sosyal medyada eleştirildi.

Aydın’da siyasi dengeleri değiştiren bu gelişme, hem CHP tabanında hem de AKP çevresinde farklı tepkilerle karşılanırken, Çerçioğlu’nun belediye başkanlığı görevine nasıl devam edeceği ve bu geçişin Aydın’daki hizmetlere etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

Özlem Çerçioğlu'na 'Topuklu Efe' Göndermeli protesto: 'Kırık Topuklu!'Özlem Çerçioğlu'na 'Topuklu Efe' Göndermeli protesto: 'Kırık Topuklu!'Siyaset

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den İstifa EttiAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den İstifa EttiGüncel

İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur'İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP Özlem Çerçioğlu Recep Tayyip Erdoğan Aydın CHP
Son Güncelleme:
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
Çerçioğlu AKP'ye Geçti: CHP'den Aydın İçin Miting Kararı Çerçioğlu'nun Ardından... CHP'den Aydın İçin Flaş Karar
Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de: 'Alnım Ak, Başım Dik' Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı! İstanbul ve İzmir de Aralarında... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı