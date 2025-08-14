Özlem Çerçioğlu'na AKP Rozeti Takıldı: 'Alnım Ak, Başım Dik'
CHP'den istifa ederek tartışma yaratan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, resmen AKP'ye katıldı. Çerçioğlu AKP kürsüsünden yaptığı ilk açıklamada, "Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullandı.
AKP kürsüsünden ilk kez açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu," Sayın Cumhurbaşkanım çok değerli hanımefendi öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz vereceğim" ifadelerini kullandı.
Çerçioğlu açıklamalarında, "Alnım ak, başım dik" dedi.
