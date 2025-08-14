Özlem Çerçioğlu'na AKP Rozeti Takıldı: 'Alnım Ak, Başım Dik'

CHP'den istifa ederek tartışma yaratan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, resmen AKP'ye katıldı. Çerçioğlu AKP kürsüsünden yaptığı ilk açıklamada, "Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu'na AKP Rozeti Takıldı: 'Alnım Ak, Başım Dik'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP kürsüsünden ilk kez açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu," Sayın Cumhurbaşkanım çok değerli hanımefendi öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz vereceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu açıklamalarında, "Alnım ak, başım dik" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özlem Çerçioğlu AKP
Son Güncelleme:
CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle! Takip Ettikleri Değişti... Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle
Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek! ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası… İşte 2025 Emekli Maaşı Banka Promosyonu Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer
AKP'den Mücahit Birinci Açıklaması: 'Bunlar Şerefsizdir!' AKP'den Mücahit Birinci Açıklaması, 'Bunlar Şerefsizdir!'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama