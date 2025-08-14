Özlem Çerçioğlu'na AKP Rozeti Takıldı: 'Alnım Ak, Başım Dik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP kürsüsünden ilk kez açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu," Sayın Cumhurbaşkanım çok değerli hanımefendi öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz vereceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu açıklamalarında, "Alnım ak, başım dik" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi