AKP'den Mücahit Birinci Açıklaması: 'Bunlar Şerefsizdir!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Murat Kapki'yi cezaevinden çıkarmak için 'iftira ifade' vermesini istediğini ve Kapki'den 2 milyon dolar istediği iddiasını gündeme taşıdı.

Bunun üzerine Kapki'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı şikayet dilekçesi kamuoyuyla paylaşılınca AKP cephesinden ilk açıklama geldi.

'BU TİPLER TÜRKİYE'DE VAR'

Katıldığı TV100 yayınında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Bize yaraşabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü kabul eden hiçbir yargı mensubuna bu tiplerin yanaşabilmesi mümkün değil. Bu tipler yok mu Türkiye'de var. Bunların her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir bunlar."

