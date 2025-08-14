AKP'den Mücahit Birinci Açıklaması: 'Bunlar Şerefsizdir!'

AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturması kapsamında 'iftira ifade' hazırladığı ve rüşvet istediği iddiasına partisinden ilk açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Bize yaraşabilir mi?" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'den Mücahit Birinci Açıklaması: 'Bunlar Şerefsizdir!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Murat Kapki'yi cezaevinden çıkarmak için 'iftira ifade' vermesini istediğini ve Kapki'den 2 milyon dolar istediği iddiasını gündeme taşıdı.

Bunun üzerine Kapki'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı şikayet dilekçesi kamuoyuyla paylaşılınca AKP cephesinden ilk açıklama geldi.

'BU TİPLER TÜRKİYE'DE VAR'

Katıldığı TV100 yayınında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Bize yaraşabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü kabul eden hiçbir yargı mensubuna bu tiplerin yanaşabilmesi mümkün değil. Bu tipler yok mu Türkiye'de var. Bunların her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir bunlar."

Özgür Özel HSK'ya Çağrı Yapmıştı, Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' İddiasına CevapÖzgür Özel HSK'ya Çağrı Yapmıştı, Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' İddiasına CevapSiyaset

Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar?Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar?Gözden Kaçmasın

CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk AçıklamaCHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk AçıklamaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mücahit Birinci AKP
Son Güncelleme:
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 Milyon TL'lik Dava Cumhurbaşkanı'ndan Özgür Özel'e 1 Milyon TL'lik Dava
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer
CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle! Takip Ettikleri Değişti... Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama