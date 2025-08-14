CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu'ndan Dikkat Çeken Hamle! Takip Ettikleri Değişti...

AKP'ye katılmaya hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Instagram hesabından Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarını takibe aldı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
CHP'den istifa eden ve AKP'ye katılacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Çerçioğlu, Instagram hesabından yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi hesapları ile Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesaplarını takip etmeye başladı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı açıklandı, siyaset kulisleri hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı açıklamada, "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmış, salondan gelen tezahüratlar üzerine, "Ne kadar Aydın var burada, göreyim" şeklinde konuşmuştu.

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği bu ifadelerle kesinlik kazanırken, CHP lideri Özgür Özel'den tepki gelmişti. Özel, dün yaptığı konuşmada, "Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun" demişti.

Siyaset gündeminin tartışma yaratan transferinin ardından, Özlem Çerçioğlu bugün partisinden resmen istifa etti.

Özlem Çerçioğlu Ali Mahir Başarır
Son Güncelleme:
