Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 Milyon TL'lik Dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava açtı. Adalet Bakanı Tunç da dün yaptığı açıklamada, Özel hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, kendisini hedef alan sözleri nedeniyle 1 milyon TL’lik bir tazminat davası açtı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Aydın, konuya ilişkin açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç da dün yaptığı açıklamada, Özel’in Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç açıklamasında, “CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağının ortaya çıkmasının ardından "Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

