Bahçeli'den AKP'ye 'Kuruluş' Hediyesi: 1071 Kırmızı, 24 Mavi Gül Gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine anlamlı bir çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda 1071 kırmızı gül, 24 mavi gül, mavi orkideler ve özel çiçekler yer aldı.

AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa gönderilen çiçek, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yıldız, “Bu aranjman, Türkiye’nin teminatı ve milletimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı’nın zarif bir nişanesidir” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın açıklamasına göre, 24 mavi gül ve mavi orkideler, hem AKP'nin kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil ediyor. 1071 kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’ni simgeliyor. Kazablanka lilyumlar ise açıldığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı Türk bayrağını ifade ediyor.

Yıldız, "Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA