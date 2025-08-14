Dün Sinyali Vermişti, Tüm Gözler AKP'nin Kuruluş Yıl Dönümü Programında... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsim Vermeden Çerçioğlu'na Sahip Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Aydın'da yaptığı konuşmada "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" demişti. Bunun üzerine tüm gözler bugün gerçekleşen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na çevrilmişti.

Çerçioğlu, etkinliğin düzenlendiği binaya girdi. Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf geldi.

Özlem Çerçioğlu

Özlem Çerçioğlu partililerle tokalaşırken

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti bugün 24 yaşında! Bugün milletimizin sinesinden milletimizin iradesiyle doğan Türkiye'nin son çeyrek asrına damgasını vuran AK Partimizin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakarlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz.

24'üncü senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu yola birlikte çıktığımız her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bu yola kalbiyle birlikte, emeğini, alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine buradan şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı takdir ediyorum.

24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran, her zorlukta dua ve desteklerini bizden esirgemeyen milletimize özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum.

Kuruluş yıl dönümü programımıza özel çiçek aranjmanı göndermek suretiyle büyük bir nezaket örneği sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünden beri saygısızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pis kokularını bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka sermayesi bulunmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Bu zat (Özgür Özel) şunu bilsin. İtibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz. Biz işimize bakacağız. Kim ne derse desin AK Parti düne kadar daha güçlüdür, yarın da daha güçlü olacaktır. 'Önce memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır.

Ak kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. Burada şunu tüm kalbimle söylemek arzusundayım: AK Parti ailesi Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir.

Kıymetli kardeşlerim, AK Partimizin AK neferleri… Bu zorlu mücadeleyi ilk başlattığımızda, Türkiye 28 Şubat müdahalesi ile girdiği dehlizde yönünü yitirmiş bir ülkeydi. Postmodern darbenin etkileri hem siyaset, hem eğitim, hem ekonomi hem de toplum zemininde tüm kesafetiyle hissediliyordu.

İş dünyamız, sanayicimiz, işçimiz derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Demokrasimiz vesayetin ağır baskısı altında ezilmiş durumdaydı.

İşte böyle bir dönemde AK Parti, milletin umudu olarak Türk siyasetine bir güneş misali doğdu. Bundan tam 24 yıl önce, 14 Ağustos 2001’de “Bugün, Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin doğum günü olarak geçecek.” dedik, böyle oldu.

O gün, halka ve Hakk’a hizmet için hep beraber uzun ince bir yola çıktık. Bu yolculukta refikimiz aziz milletimizdi. Allah’a hamdolsun, o günden bugüne milletin yolundan, milletimizin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Üzerimizde nice oyunlar oynandı. Partimize nice pusular, kumpaslar, tuzaklar kuruldu. Yolumuza taş koymak isteyenler oldu. Besleyip büyüttükleri tüm yılanlarını sırasıyla üzerimize saldılar.

Karanlık odaklarla, haşhaşi çeteleriyle istikbal yürüyüşümüzü akamete uğratmak istediler. Önce 17-25 Aralık darbe girişimiyle, ardından 15 Temmuz kanlı ihanetiyle bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye yeltendiler. Bunların tamamını milletimizin kararlılığıyla, milletimizden aldığımız güçlü destekle aşmayı başardık. Dik durduk, surda gedik açtırmadık.

Şimdi bakınız, değerli kardeşlerim… AK Partimizin kuruluş müjdesini milletimize verdiğimiz o tarihi toplantıda, Türk siyasetinde açtığımız yeni sayfayı şu sözlerle tarif etmiştik:

Bu sayfa, diğer bütün sayfaların toplamıdır. Diğer bütün sayfaların bileşimidir. Diğer bütün sayfaların somut bir sonucudur. Bu sayfa, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını; Türk siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nin katılımını müjdeliyor.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, o toplantıdan itibaren Türkiye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Bu ülkede, o gün müjdesini verdiğimiz gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bundan 24 yıl önce Türkiye’de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, gençlerimizin sahip çıkmasıyla 14 Ağustos’tan bugüne kadar bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık; tam aksine o umutları çoğalttık, büyüttük, güçlendirdik.

Tarihi bir yatırım, hizmet, eser ve hizmet seferberliğiyle 81 vilayetimizin her metrekaresine mührümüzü vurduk. Müsaadenizle, çok özet bir şekilde burada bazı rakamlar var.

Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır.

Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye, algı operasyonlarına da eyvallah etmeyiz.

Cumhur İttifakı olarak birlikte başlattığımız bir devlet politikası olarak yine beraberce yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede çok önemli mesafe alındı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonuyla meclisimizin de en geniş bir katılımla sürece dahil olması sağlandı. İlk üç toplantı oldukça verimli bir iklimde gerçekleşti. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır.

Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu, sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler de aynı şekilde hareket etsin.

Gazze’deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor.

24 yıldır buradayız. Daha inşallah yıllarca burada olacağız. Allah ömür ve güç verdiği müddetçe Türkiye'nin, milletimizin hizmetinde koşturacağız. Biz 'Bitti' demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.

Kibir, böbürlenme bizim kapımızdan içeriye hiçbir zaman girmedi. Bundan sonra da girmeyecek. Biz sadece 24 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere muhalefetin hayalleri bile erişemez. Kendi kendimizle yarışıyoruz ama rehavete de kapılmayacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi