CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den resmen istifa etti. Kendisi ile birlikte 3 belediye başkanının istifasını da duyuran Çerçioğlu, kendisi ve ailesinin hedef alındığını vurgulayarak “Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den İstifa Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı açıklamada, "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmış, bu açıklamanın ardından gözler AKP’ye hangi isimlerin katılacağına çevrilmişti.

Özlem Çerçioğlu

İktidara yakın yazar Ahmet Hakan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılma kararına ilişkin bir yazı kaleme almıştı.

Bu yazının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceğini doğrulamıştı.

Özlem Çerçioğlu’nun diğer meclis üyelerini de etkilemeye çalıştığını öne süren Gökhan Zeybek, “Belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini beraberinde götürmek istiyor” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özlem Çerçioğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmiş “Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun” demişti.

Siyaset gündeminin tartışma yaratan transferinin ardından, Özlem Çerçioğlu bugün partisinden resmen istifa etti.

'SORUNLARA ÇÖZÜM BULAMADIK'

Kendisi ile birlikte üç belediye başkanının da istifa ettiğini duyuran Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadıkları sorunları yetkili makamlara çok kez ilettiklerini, ancak bir çözüm bulamadıklarını belirtti.

'AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM YOK'

Kendisi ve ailesinin hedef alındığını ifade eden Çerçioğlu, “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” diye belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığına dikkat çeken Çerçioğlu, parti üyeliğinden istifa ettiğini kesin bir dille vurguladı.

