Çerçioğlu AKP'ye Geçti: CHP'den Aydın İçin Miting Kararı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu istifa ederek AKP'ye katıldı. Çerçioğlu'na yönelik tepkiler büyürken CHP'den kritik bir karar geldi.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, CHP Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da miting düzenleme kararı aldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada cezaevindeki diğer belediye başkanlarını hatırlatmış ve Çerçioğlu'nun "mertlik gösteremediğini" ifade etmişti.

Özel, "Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl.' Olay bundan ibaret" demişti.

Çerçioğlu'nun, Aziz İhsan Aktaş dosyasında adı geçtiği iddia ediliyordu.

