Beşiktaş'a Premier Lig'den Kanat Takviyesi! Serdal Adalı 25 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Transfer mesaisini sürdüren Beşiktaş'ta öncelikli hedef kanat bölgesi. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda ek takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Sol kanat tarafını 25 milyon eruoluk ile kapatmaya hazırlanan Beşiktaş, ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor. İşte sürpriz transferin detayları...

Yaz transfer döneminin sonuna gelinirken Beşiktaş, sol kanat bölgesi için sürpriz bir transfer yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekip kadrosunu güçlendirecek isimler için temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Kara Kartal, Nottingham Forest forması giyen Callum Hudson-Odoi’yi transfer listesinde üst sıralara taşıdı.

BEŞİKTAŞ'A PREMIER LİG'DEN KANAT TAKVİYESİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda sol kanada patlayıcı özelliğe sahip bir oyuncu arayışında olan Beşiktaş, geçen sezon Premier Lig’de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncuyu bu role en uygun aday olarak görüyor.

SERDAL ADALI 25 MİLYON EUROLUK YILDIZI GETİRİYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

İngiliz basınındaki haberlere göre Nottingham Forest, cazip bir teklif gelmesi halinde yıldız oyuncunun satışına sıcak bakabilir. Ancak Hudson-Odoi’nin önceliğinin Premier Lig’de kalmak olduğu belirtiliyor.

Garanti forma şansı ve kulübün uzun vadeli hedefleri, Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya sunacağı en önemli kozlar arasında yer alıyor. İngiliz futbolcunun, kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunurken, önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağı gelen haberler arasında yer aldı.

