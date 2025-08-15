Fenerbahçe'ye Transferi Son Anda Yatmıştı: Benfica'dan Kerem İçin Olay Sözler

Fenerbahçe'ye transferi yatan Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan ilk kez açıklama geldi. Benfica teknik direktörü Lage, Kerem'i öve öve bitiremedi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Transferi Son Anda Yatmıştı: Benfica'dan Kerem İçin Olay Sözler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yaptığı yaptığı teklifi düşürünce transfer yattı.

Benfica cephesinden Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Lage, Kerem’in kulüp için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Lage, "Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum" diye konuştu.

Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu öve öve bitiremezken, “Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum” diye konuştu.

Bu açıklamalar Kerem’in Portekiz ekibinde kalacağı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye GirdiFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye GirdiSpor
Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer DurduFenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer DurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Benfica Kerem Aktürkoğlu
Son Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Fenerbahçe'ye 2002'li Sağ Kanat! Büyük Bomba Patladı, İlk Uçakla İstanbul'a İniş Yapacak İşte Fenerbahçe'nin Yeni Sağ Kanadı
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı