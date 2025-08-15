Fenerbahçe'ye Transferi Son Anda Yatmıştı: Benfica'dan Kerem İçin Olay Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yaptığı yaptığı teklifi düşürünce transfer yattı.

Benfica cephesinden Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Lage, Kerem’in kulüp için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Lage, "Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum" diye konuştu.

Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu öve öve bitiremezken, “Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum” diye konuştu.

Bu açıklamalar Kerem’in Portekiz ekibinde kalacağı şeklinde yorumlandı.

