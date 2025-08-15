Kocaelispor Yıllar Sonra Süper Lig'de Evinde
Samsunspor, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Zorbay küçük düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 2. Hafta heyecanı başlarken, Samsunspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
