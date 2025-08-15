Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da beklediğini bulamayan Sadio Mane, kariyerini Avrupa'da devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekibe hayırlı uğurlu olsun.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başından beri istediği kanat yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın gündeminde yer alan yıldız oyuncu, forma giymek istediği takım için nihai kararını verdi.

SADIO MANE YUNAN DEVİNE İMZAYI ATIYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Sadio Mane, sürpriz bir şekilde Yunan devi Olympiakos transfer oluyor. Akşam'da yer alan habere göre; Olympiakos'un kanat pozisyonu için 33 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sadio Mane'nin 2026'da bitecek olan sözleşmesine atıf yapılan haberde, oyuncunun da kırmızı-beyazlılara sıcak baktığı ve Al Nassr yönetiminden transferi için kolaylık istediği öne sürüldü.

