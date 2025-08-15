Beşiktaş'ta Salgın Krizi! Solskjaer Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar ilk karşılaşmayı da 4-1 kazanmıştı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş Kulübündeki salgın krizini anlattı.

Musrati’nin neden kadroya alınmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Solskjaer, “Bugün yedek kulübemde oldukça orta saham vardı. Bende farklı mevkilerde oyuncu koymaya karar verdim. Musrati hastaydı, o yüzden geçen hafta İrlanda'ya gelememişti. Tesiste bir salgın var, ufak bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Milot da maçı kaçırdı. Umarım bu geçmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık, herkes yumrukla selamlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi