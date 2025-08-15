Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osimhen ve Sane gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak isimler merak konusu oldu. Gelen son dakika ayrılık haberi ise taraftarı şaşkına çevirdi. Galatasaray'da flaş ayrılık. Okan Buruk 7 milyon euroluk yıldızın biletini kesti. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer mesaisine devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. arı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor. Teknik direktör Okan Buruk onayı verdi. İşte Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperden kazanacağı rakam!

Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti - Resim : 1

GALATASARAY'DA FLAŞ AYRILIK

Cuesta transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak için geri sayıma geçtiği Carlos Cuesta, Brezilya yolcusu.

Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti - Resim : 2

İŞTE YENİ TAKIMI!

Vasco da Gama'nın talip olduğu Kolombiyalı oyuncu için 6-7 milyon Euro seviyesinde bir bedel karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta ve Brezilya ekibinin anlaşmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek! ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası… İşte 2025 Emekli Maaşı Banka Promosyonu Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye Girdi Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı! İstanbul ve İzmir de Aralarında... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı