Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osimhen ve Sane gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak isimler merak konusu oldu. Gelen son dakika ayrılık haberi ise taraftarı şaşkına çevirdi. Galatasaray'da flaş ayrılık. Okan Buruk 7 milyon euroluk yıldızın biletini kesti. İşte detaylar...
Transfer mesaisine devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. arı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor. Teknik direktör Okan Buruk onayı verdi. İşte Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperden kazanacağı rakam!
GALATASARAY'DA FLAŞ AYRILIK
Cuesta transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak için geri sayıma geçtiği Carlos Cuesta, Brezilya yolcusu.
İŞTE YENİ TAKIMI!
Vasco da Gama'nın talip olduğu Kolombiyalı oyuncu için 6-7 milyon Euro seviyesinde bir bedel karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta ve Brezilya ekibinin anlaşmasını bekliyor.
