Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti

Transfer mesaisine devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. arı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor. Teknik direktör Okan Buruk onayı verdi. İşte Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperden kazanacağı rakam!

GALATASARAY'DA FLAŞ AYRILIK

Cuesta transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak için geri sayıma geçtiği Carlos Cuesta, Brezilya yolcusu.

İŞTE YENİ TAKIMI!

Vasco da Gama'nın talip olduğu Kolombiyalı oyuncu için 6-7 milyon Euro seviyesinde bir bedel karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta ve Brezilya ekibinin anlaşmasını bekliyor.

