Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir pürüzle karşılaştı. Benfica ile anlaşmaya varıldığı bildirilen transfer süreci, son anda yaşanan gelişmelerle krize dönüştü. Oyuncunun planlanan uçuşu iptal edilirken, Portekiz temsilcisi görüşmelere ara verdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin, Benfica ile prensipte anlaştığı Kerem Aktürkoğlu transferi beklenmedik bir şekilde çıkmaza girdi. Tarafların 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro bonus üzerinden uzlaştığı konuşulurken, sürecin son aşamasında her şey tersine döndü.

FENERBAHÇE TEKLİFİ DÜŞÜRDÜ, UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ

Portekiz medyasından gelen haberlere göre, sarı-lacivertliler önceden kabul ettikleri tekliften vazgeçerek yeni bir öneri sundu: 17 milyon euro. Transferin resmiyete dökülmesi beklenen Perşembe günü oyuncunun planlanan uçuşu iptal edildi ve görüşmeler neredeyse tamamen durdu.

Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu - Resim : 1

BENFİCA’DAN TEPKİ

Fenerbahçe’nin son anda yaptığı bu hamleye Benfica cephesinden sert bir karşılık geldi. Portekiz temsilcisi, görüşmeleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu’nun, yakın çevresine transferin bittiğini söylediği bile kulislerde konuşuluyordu. Bu gelişmeler, transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi biçimde azalttı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Her iki kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda birbirine rakip olacağı biliniyor. Bu nedenle, transfer gerçekleşse bile Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Benfica’ya karşı oynayamayacak. Milli oyuncunun Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giymiş olması, sarı-lacivertlilerin teklifi geri çekmesinde belirleyici rol oynadı.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona UlaştıFenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona UlaştıSpor
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…”Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…”Gözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Benfica
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Sürpriz Hamle! Genç Defans Portekiz Yolcusu Fenerbahçe’den Sürpriz Hamle!
Nefes Kesen Mücadele! Beşiktaş Play-Off'a Adını Yazdırdı Beşiktaş Tur Biletini Kaptı
Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara! Ertuğrul Doğan 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: Fatih Tekke Rahat Bir Nefes Alacak, Hayırlı Uğurlu Olsun Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Tüm Öğrenci ve Velileri İlgilendiriyor: MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak! Zorunlu Hale Getirildi MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak!