Fenerbahçe'den Sürpriz Manevra! Bilet Kesildi Derken... Aktürkoğlu Uçamadı, Transfer Durdu

Fenerbahçe’nin, Benfica ile prensipte anlaştığı Kerem Aktürkoğlu transferi beklenmedik bir şekilde çıkmaza girdi. Tarafların 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro bonus üzerinden uzlaştığı konuşulurken, sürecin son aşamasında her şey tersine döndü.

FENERBAHÇE TEKLİFİ DÜŞÜRDÜ, UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ

Portekiz medyasından gelen haberlere göre, sarı-lacivertliler önceden kabul ettikleri tekliften vazgeçerek yeni bir öneri sundu: 17 milyon euro. Transferin resmiyete dökülmesi beklenen Perşembe günü oyuncunun planlanan uçuşu iptal edildi ve görüşmeler neredeyse tamamen durdu.

BENFİCA’DAN TEPKİ

Fenerbahçe’nin son anda yaptığı bu hamleye Benfica cephesinden sert bir karşılık geldi. Portekiz temsilcisi, görüşmeleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu’nun, yakın çevresine transferin bittiğini söylediği bile kulislerde konuşuluyordu. Bu gelişmeler, transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi biçimde azalttı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Her iki kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda birbirine rakip olacağı biliniyor. Bu nedenle, transfer gerçekleşse bile Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Benfica’ya karşı oynayamayacak. Milli oyuncunun Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giymiş olması, sarı-lacivertlilerin teklifi geri çekmesinde belirleyici rol oynadı.

Kaynak: Haber Merkezi