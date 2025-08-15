Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye Girdi

SÜper Lig ekibi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yaptığı teklifi bir anda geri çekti. Transferin suya düşmesinin ardından, Beşiktaş'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Transferi Yattı, Süper Lig Devi Hemen Devreye Girdi
Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirme planı, son anda fiyat düşürmesinden dolayı suya düştü. Kerem’in bu duruma oldukça sinirlendiği bildirilirken, bir Süper Lig ekibinin daha Kerem için devreye girdiği kaydedildi.

Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Kerem ile de her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirmek için uçuş planlarını dahi hazırladığı kaydedilmişti.

Fenerbahçe’nin yaptığı teklifi geri çekmesinin ardından transfer suya düştü. Benfica bu duruma sert tepki göstererek görüşmelerden çekildi.

DEVREYE BEŞİKTAŞ GİRDİ

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmeler dururken, devreye Beşiktaş’ın girdiği bildirildi. Fenerbahçe’nin teklifini son anda geri çekmesine kırgın olan Kerem’in de Beşiktaş ile görüşmeye başladığı kaydedildi.

Portekiz basını Kerem’in bu transfere sıcak baktığını kaydederken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da Kerem için Portekiz’e gideceği belirtildi.

