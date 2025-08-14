Beşiktaş-St. Patrick's Maçı Canlı Yayın (UEFA Konferans Ligi)

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic’i Tüpraş Stadyumu’nda konuk ediyor. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre görev yapıyor.

İlk maçta deplasmanda rakibini 4-1’lik skorla geçerek büyük bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de galip gelerek adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

MAÇA BAŞLANGIÇ 11’LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

1. dakika: Mücadele, Antonio Nobre'nin başlama düdüğüyle başladı.

2. dakika: St. Patrick’s, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

3. dakika – GOL | Carty, penaltıdan topu ağlara yollayarak deplasman ekibini öne geçirdi.

Skor: 0-1

8. dakika: Rafa Silva baskıyla topu kazandı ancak pası Arroyo’ya ulaşmadı. Dönen topa Demir Ege uzaktan şut denedi, kaleci Anang başarılı.

9. dakika: Demir Ege, sağ kanattaki Arroyo’ya ara pası denedi ancak top hızlı giderek auta çıktı.

12. dakika: Arroyo sağ kanattan sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında Abraham’ın kafa vuruşunu kaleci kontrol etti.

17. dakika: Jurasek’in sol kanattan yaptığı ortada top uzak direğe yöneldi ve auta çıktı.

24. dakika: Arroyo’nun kullandığı köşe vuruşunda St. Patrick’s savunması topu uzaklaştırdı.

30. dakika: İlk yarım saat geride kalırken, St. Patrick's sahada 1-0 üstün durumda.

34. dakika – GOL | R. McLaughlin’in ceza sahası dışından gönderdiği şutta top ağlarla buluştu.

Skor: 0-2

43. dakika – GOL | Beşiktaş farkı bire indirdi. Rashica'nın ortasında Abraham'dan seken topa Demir Ege sağ ayağıyla vurdu, Redmond’a çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlara gitti.

Skor: 1-2

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 3 dakika eklendi.

46' Beşiktaş ilk yarıya iki değişiklikle başladı. Jurasek ve Arroyo'nun yerine Udokhai ve Muçi oyuna dahil oldu.

49' GOL| T. Abraham, Rafa Silva'nın asistini gole çevirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar skoru eşitledi.

Kaynak: AA