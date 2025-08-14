Fenerbahçe’den Sürpriz Hamle! Genç Defans Portekiz Yolcusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed’i, satın alma opsiyonuyla beraber Portekiz’in Arouca takımına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

Kaynak: DHA