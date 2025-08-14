Fenerbahçe’den Sürpriz Hamle! Genç Defans Portekiz Yolcusu
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Omar Fayed’i, satın alma opsiyonuyla beraber Portekiz’in Arouca takımına kiraladı.
Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed’i, satın alma opsiyonuyla beraber Portekiz’in Arouca takımına kiraladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama ise şöyle:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."
Kaynak: DHA
