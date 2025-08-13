Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştığı bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için her konuda anlaşma sağladığını yazdı.

Kerem'in bu hafta içinde sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'da olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi