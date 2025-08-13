Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağladığı bildirildi. Kerem'in İstanbul' gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştığı bildirildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için her konuda anlaşma sağladığını yazdı.
Kerem'in bu hafta içinde sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'da olacağı kaydedildi.
