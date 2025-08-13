Süper Lig Heyecanı Başladı, Şampiyonluğun En Büyük Favorisi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de heyecan yeniden başlarken, ilk hafta 3 karşılaşma dışında tamamlandı.

Konyaspor ligin ilk haftasında averajla zirveye otururken, geçen senenin şampiyonu Galatasaray da onu takip etti.

İlk sonuçların ardından takımların şampiyonluk şansı oranları da güncellendi.

Galatasaray bu sezonun da en büyük favorisi konumunda yer alırken, onu sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

KONYASPOR'UN ORANINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

İşte takımların güncel şampiyonluk şansı oranları:

8 - Samsunspor - 120.00 (Eski oran: 150.000)

7 - Konyaspor - 90.00 (Eski oran: 150.000)

6 - Başakşehir - 90.00 (Oran değişmedi)

5 - Göztepe- 70.00 (Eski oran: 150.000)

4 - Trabzonspor - 18.00 (Eski oran: 23.00)

3 - Beşiktaş - 8.80 (Eski oran: 9.00)

2 - Fenerbahçe - 2.28 (Eski oran: 2.35)

1 - Galatasaray - 1.62 (Eski oran: 1.65)

Kaynak: Haber Merkezi