Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişmeler üst üste yaşanıyor. Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu’nun yeni adresi belli oldu. İtalya devi Inter’de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo’nun yanına gidiyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan dev teklif alan Çalhanoğlu’nun onay vereceği ifade edildi. İşte Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları…

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun
Serie A ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan’ın yolunu tutuyor. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı. Milli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’yle adı sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Inter’de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, takımların gözdesi haline geldi. Gelen son dakika bilgisi ise Türkiye umutlarını kesmiş oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

VE YILIN TRANSFERİ HAKAN ÇALHANOĞLU! SUUDİ ARABİSTAN’A GİDECEK

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

