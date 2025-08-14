TFF Resmen Açıkladı: Süper Lig'de 3 Maç Ertelendi

TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor’un Avrupa kupası maçları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan bazı karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Ertelenen maçlar arasında Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa mücadeleleri yer alıyor.

Konuya ilişkin TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

FENERBAHÇE MAÇI OYNAYACAK

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki rakiplerinden farklı olarak erteleme talebinde bulunmadığı belirtildi. TFF, sarı-lacivertli kulübün Kocaelispor ile 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya geleceğini açıkladı. Fenerbahçe, bu maçın ertelenmesi yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadı.

