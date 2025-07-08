TFF Mali Genel Kurulu Ankara'da

TFF'nin Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 17 Temmuz'a ertelenecek.

TFF Mali Genel Kurulu Ankara'da
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara’da düzenlenecek.

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetleri, ibra için üyelerin oylarına sunulacak.


Kaynak: AA

Etiketler
TFF
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti
Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Heyecanı Başladı Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Heyecanı Başladı
Yollarını Ayırdı, Sert Tepki Gösterdi Yollarını Ayırdı, Sert Tepki Gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi