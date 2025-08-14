Pist Bisikletinde Dünya Rekoru Konya'da Kırıldı

Pist bisikletinde dünya rekoru Konya'da kırıldı. İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu eline geçirdi.

Pist Bisikletinde Dünya Rekoru Konya'da Kırıldı
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde başarıya ulaşıldı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Bu kategoride rekor, 47.569 kilometre ile İtalyan bisikletçi Adrea Tarlao aitti.

