Barcelona Hepsini Solladı

LaLiga devi Barcelona’nın YouTube kanalı, 23,8 milyon aboneyle spor kulüpleri arasında zirvede yer alırken, FIFA ve NBA’i de geride bıraktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube’da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA’yı (23,6 milyon) ile NBA’i (23,3 milyon) de geride bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Geçen ocak ayında, Barcelona'nın 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğun hatırlatılan açıklamada, diğer önde gelen spor kulübü ve kuruluşu hesaplarıyla karşılaştırıldığında Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un ise 11,7 milyon abonesi bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi