Trabzonspor’da transfer mesaisi sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen bordo-mavili yönetimden flaş bir hamle geldi. Trabzonspor’a Portekizli 10 numara. Ertuğrul Doğan 2000’li yıldızı kaptı getiriyor. Fatih Tekke rahat bir nefes alacak, hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor’da öncelikli hedef merkez orta saha. Bu doğrultuda bordo-mavili yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, Portekizli orta saha Andre Almeida için 6 milyon euro artı bonus teklifi sundu. Valencia ise bordo-mavili ekipten 8 milyon euro istiyor.

TRABZONSPOR ANRE ALMEIDA’DAN VAZGEÇMİYOR

Trabzonspor, Portekizli yıldız Andre Almeida için pazarlıklarını sürdürüyor. . Bordo-mavililer, Valencia ile yapılan son görüşmelerde teklifini 6 milyon euro artı bonuslara kadar yükseltti. Ancak İspanyol ekibi, 2022 yılında Benfica kulübünden 8 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Portekizli orta saha için aynı rakamda ısrarcı olunca süreç tıkandı.

TAKIMDAN AYRI ANTRENMANLARINA DEVAM EDİYOR

Takımdan ayrı çalışan Almeida, teklife sıcak baksa da kulüpler arasındaki fiyat farkı nedeniyle transfer bekleme dönemine girdi. Valencia'nın, ilerleyen günlerde bonservis talebinde esneklik göstermesi bekleniyor. Karadeniz devi diğer orta saha alternatiflerini gündemde tutarken, Almeida için de fırsat kollamaya devam edecek.

Almeida, 2022'den bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 3 yılda 94 maça çıktı, 4 gol, 10 asist üretti.

