Galatasaray'dan 'Yasa Dışı Bahis Açıklaması

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında 2024’te oynanan Galatarasay-Çaykur Rizespor futbol müsabakasında yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı haberleri basında yer alırken, Galatasaray’dan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

'KULÜBÜMÜZ MENFAAT ELDE ETMEDİ'

Açıklamanın girişinde, “Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir” denilirken, Yazgan hakkında açılan davanın, Yazgan’ın Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkin olduğu kaydedilerek, sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA