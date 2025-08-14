Fenerbahçe’nin İstenmeyen Adamıydı: Ezeli rakipten Emre Mor bombası!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilen edilen Emre Mor için ezeli rakipten sürpriz bir hamle geldi. Eğer anlaşma sağlanırsa Emre Mor imzayı atmış olacak.

TRABZONSPOR’DAN EMRE MOR SÜRPRİZİ

Trabzonspor, Papara Park’ta Kocaelispor’u mağlup ederek sezona başladı. Bordo-Mavililer özellikle ilk yarıda önde basan, daha hareketli oynamaya çalışan bir takım olarak gözükse de, orta sahadaki sıkıntı net şekilde dikkat çekti. Özellikle hücum geçişlerinde sorun yaşayan bordo-mavili ekip, bu doğrultuda Fenerbahçe’nin istenmeyen yıldızı Emre Mor’a talip oldu.

FATİH TEKKE’NİN RADARINDA! ONAY VERİLDİĞİ GİBİ ALINACAK

Fenerbahçe’den ayrılacak olan Emre Mor ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü. Bonservis problemini kendisi çözecek olan 28 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer’e teklif edildiği belirtilirken, Fatih Tekke’nin kararına göre bu transferini durumu netleşecek.

Kanat rotasyonunda ilk planda Zubkov-Olaigbe var. Fakat hem Nwakaeme hem de Visca’nın ilerleyen yaşları nedeniyle bu bölgeye hızlı ve yerli bir ismin daha alınabileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi