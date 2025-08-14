Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu’ndan beklenen haber geldi. Sarı-lacivertli yönetim milli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. İşte Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geleceği tarih…

Son Güncelleme:
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarla havalimanına akın edecek. Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. İstanbul’a geleceği tarih bile belli oldu.

İSTANBUL’A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Mais Futebol'un haberine göre, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor - Resim : 1

BENFICA KARİYERİ

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

Fenerbahçe’nin İstenmeyen Adamıydı: Ezeli rakipten Emre Mor bombası!Fenerbahçe’nin İstenmeyen Adamıydı: Ezeli rakipten Emre Mor bombası!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu
Son Güncelleme:
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Fenerbahçe’nin İstenmeyen Adamıydı: Ezeli rakipten Emre Mor bombası! Ezeli rakipten Emre Mor bombası!
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama