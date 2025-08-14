Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu’ndan beklenen haber geldi. Sarı-lacivertli yönetim milli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. İşte Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geleceği tarih…
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarla havalimanına akın edecek. Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. İstanbul’a geleceği tarih bile belli oldu.
İSTANBUL’A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Mais Futebol'un haberine göre, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.
25 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.
BENFICA KARİYERİ
Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
