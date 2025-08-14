Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarla havalimanına akın edecek. Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. İstanbul’a geleceği tarih bile belli oldu.

İSTANBUL’A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Mais Futebol'un haberine göre, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.

BENFICA KARİYERİ

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

