Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi

Beşiktaş'ta bu sezon hiç forma şansı bulamayan Elan Ricardo'nun Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense'ye kiralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminede kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Wilfreid Ndidi gibi güçlü isimleri katan Beşiktaş’ta çok sayıda oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Azad Demir, Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin takımdan gönderilirken, bu oyuncuların arasına sürpriz bir isim de katıldı.

Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi - Resim : 1
Elan Ricardo

Büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo’nun Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense’nin yolunu tuttuğu kaydedildi. Transferin kiralık olarak gerçekleştiği bildirildi.

Jadon Sancho'dan Beşiktaş KararıJadon Sancho'dan Beşiktaş KararıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona Ulaştı Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Son
UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…” Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı
General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de
UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi