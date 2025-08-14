Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminede kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Wilfreid Ndidi gibi güçlü isimleri katan Beşiktaş’ta çok sayıda oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Azad Demir, Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin takımdan gönderilirken, bu oyuncuların arasına sürpriz bir isim de katıldı.

Elan Ricardo

Büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo’nun Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense’nin yolunu tuttuğu kaydedildi. Transferin kiralık olarak gerçekleştiği bildirildi.

