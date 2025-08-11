Jadon Sancho'dan Beşiktaş Kararı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çabalarını sürdürdüğü Jadon Sancho'nun kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Jadon Sancho'dan Beşiktaş Kararı
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, Jadon Sancho için tüm şartları zorlarken, taraftarlar da çılgın gibi İngiliz yıldızın sosyal medya hesabını topa tuttu. Sancho’nun kararını verdiği iddia edildi.

Bonservisi Manchester United’in elinde olan Jadon Sancho’nun adı Fenerbahçe ile de anılırken, Beşiktaş’ın oyuncuyu transfer etmek için yoğun çabası vardı.

Jadon Sancho'nun bonservisi Manchester United'in elinde.
Jadon Sancho'nun bonservisi Manchester United'in elinde.

Sancho’nun son paylaşımı Beşiktaş taraftarları tarafından milyonlarca yorum yağmuruna tutulurken, yıldız oyuncunun kararını verdiği iddia edildi.

Sancho’nun İtalya’nın siyah-beyazlı ekibi Juventus’un teklifinden başka tüm teklifleri reddettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Juventus Beşiktaş
