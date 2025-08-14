UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Süper Kupa, penaltılarla sahibini buldu.

Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz ekibi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Fransız ekibi 90+4. dakikada Ramos'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. Normal süre 2-2 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. PSG, penaltı atışlarında İngiliz ekibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA