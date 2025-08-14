UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu

UEFA Süper Kupa'da 2-2'lik berabere biten maçın ardından PSG, penaltılarla Tottenham'ı yenerek kupanın sahibi oldu.

Son Güncelleme:
UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Süper Kupa, penaltılarla sahibini buldu.

Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz ekibi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Fransız ekibi 90+4. dakikada Ramos'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. Normal süre 2-2 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. PSG, penaltı atışlarında İngiliz ekibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle TurladıKadıköy Feyenoord'a 'Cehennem' Oldu: Fenerbahçe 5 Golle TurladıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Süper Kupa UEFA
Son Güncelleme:
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
Süper Lig Heyecanı Başladı, Şampiyonluğun En Büyük Favorisi Belli Oldu Süper Lig Heyecanı Başladı, Şampiyonluğun En Büyük Favorisi Belli Oldu
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Sona Ulaştı Kerem Aktürkoğlu Transferinde Mutlu Son
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı
General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de General ve Amiral Atamaları Resmi Gazete'de
UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu UEFA Süper Kupanın Sahibi Belli Oldu
Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi Beşiktaş O İsme Kapıyı Gösterdi