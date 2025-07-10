Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi?
Türk futbolunda taraftarların stadyumlara girişini sağlayan Passolig uygulaması için sona gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanılan elektronik bilet sisteminin 2025-2026 sezonuyla birlikte değişeceğini duyurdu. TFF'nin aldığı kararla Passolig uygulaması kaldırılıyor, yerine çipli T.C. kimlik kartlarıyla biletleme sistemi getiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TFF, yaptığı açıklamada, elektronik bilet uygulamasında köklü bir dönüşüm yapıldığını belirtti. Buna göre taraftarlar, 2025-2026 sezonundan itibaren maç biletlerini çipli kimlik kartlarına yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek. Yeni sistemle birlikte Passolig kartlarına gerek kalmayacak.
TFF yetkilileri, bu değişikliğin amacı olarak taraftarların maçlara daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı gösterdi. Elektronik geçiş sistemleri stadyumlarda güncellenirken, yeni teknolojiyle uyumlu donanım altyapısı kurulacak.
KULÜPLER BİLET SATIŞ ORTAKLARINI BELİRLEMEYE DEVAM EDECEK
Yeni uygulama ile birlikte kulüplerin, bilet satış süreçlerinde mevcut iş ortaklarıyla çalışmaya devam edebileceği belirtildi. Her kulüp, hangi firmayla çalışacağına ve taraftar giriş esaslarına kendisi karar verebilecek.
TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“2014 Nisan ayından bu yana kullanılan elektronik bilet sisteminde yeni bir döneme geçilmektedir. Futbolun gerçek sahipleri olan taraftarların maçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu düzenleme doğrultusunda, 2025-2026 sezonuyla birlikte elektronik biletler, çipli T.C. kimlik kartlarına yüklenerek kullanılabilecektir. Bu değişiklikle birlikte taraftarların stadyumlara giriş süreçleri daha hızlı ve pratik hale getirilecektir.”