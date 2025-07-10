Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi?

TFF, yaptığı açıklamada, elektronik bilet uygulamasında köklü bir dönüşüm yapıldığını belirtti. Buna göre taraftarlar, 2025-2026 sezonundan itibaren maç biletlerini çipli kimlik kartlarına yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek. Yeni sistemle birlikte Passolig kartlarına gerek kalmayacak.

TFF yetkilileri, bu değişikliğin amacı olarak taraftarların maçlara daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı gösterdi. Elektronik geçiş sistemleri stadyumlarda güncellenirken, yeni teknolojiyle uyumlu donanım altyapısı kurulacak.