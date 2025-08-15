Fenerbahçe'ye 2002'li Sağ Kanat! Büyük Bomba Patladı, İlk Uçakla İstanbul'a İniş Yapacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takımca çalışmalar sürerken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DE DORGELES NENE BOMBASI

Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi gündemine aldı. Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Salzburg'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene için girişimlerini sürdürüyor.

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A GELECEK! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Avusturya ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro.

Nene, pandemi döneminde Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı. Malili futbolcu, o dönemde Salzburg'un teklifini kabul etmiş ve İstanbul'dan ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin, oyuncuyu yakın zamanda İstanbul'a getireceği iddialar arasında.

