Fenerbahçe'ye 2002'li Sağ Kanat! Büyük Bomba Patladı, İlk Uçakla İstanbul'a İniş Yapacak

Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekipten ligi sallayacak bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe'ye 2002'li sağ kanat. İlk uçakla İstanbul'a iniş yapacak. İşte sürpriz transferin detayları...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takımca çalışmalar sürerken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi gündemine aldı. Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Salzburg'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene için girişimlerini sürdürüyor.

Avusturya ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro.

Nene, pandemi döneminde Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı. Malili futbolcu, o dönemde Salzburg'un teklifini kabul etmiş ve İstanbul'dan ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin, oyuncuyu yakın zamanda İstanbul'a getireceği iddialar arasında.

