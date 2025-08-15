Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Play-Off'a kalmayı başaran sarı-lacivertli takım, Portekiz devi Benfica'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, 27 Ağustos'ta ise Lizbon'da oynanacak.

Bu süreçte transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca krizi yaşanıyor. Brezilya basını yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEFTERİ KAPANDI

Feyenoord galibiyetiyle morelleri yükselten Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için süreci hızlandıran sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Ünlü spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferini onaylamadığını belirtti.

BREZİLYA BASINI DUYURDU: ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'YE VEDA MI EDİYOR?

Öte yandan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili de bir sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınından Fabio Vargas'ın haberine göre; Al-Rayyan'dan Roger Guedes'i transfer etmekten vazgeçen Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun, B planı olarak Anderson Talisca'yı düşündüğü belirtildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi daha önce Bahia ve Flamengo ile de anılmıştı.

Al-Nassr'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe ile 24 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu 13 gol ve 2 asist kaydetti.

