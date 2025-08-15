Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Feyenoord'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca krizi yaşanıyor. Brezilya basınında çıkan iddialara gündeme bomba gibi düştü. Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı. İşte Anderson Talisca haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Play-Off'a kalmayı başaran sarı-lacivertli takım, Portekiz devi Benfica'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, 27 Ağustos'ta ise Lizbon'da oynanacak.

Bu süreçte transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca krizi yaşanıyor. Brezilya basını yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEFTERİ KAPANDI

Feyenoord galibiyetiyle morelleri yükselten Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için süreci hızlandıran sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Ünlü spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferini onaylamadığını belirtti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... - Resim : 1

BREZİLYA BASINI DUYURDU: ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'YE VEDA MI EDİYOR?

Öte yandan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili de bir sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınından Fabio Vargas'ın haberine göre; Al-Rayyan'dan Roger Guedes'i transfer etmekten vazgeçen Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun, B planı olarak Anderson Talisca'yı düşündüğü belirtildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi daha önce Bahia ve Flamengo ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... - Resim : 2

Al-Nassr'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe ile 24 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu 13 gol ve 2 asist kaydetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi?Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anderson Talisca Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti
Galatasaray'da Flaş Ayrılık!
İki Kişi Öldü 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Peynir Markası Acilen Raflardan Toplatılıyor
Ünlü Peynir Markası Raflardan Toplatılıyor
Beşiktaş'ta Salgın Krizi! Solskjaer Duyurdu
Beşiktaş'ta Salgın Krizi! Solskjaer Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı