Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde galibiyet alması UEFA ülke puanı sıralamasında güncellenmeye neden oldu. Temsilcilerimizin bu galibiyetleri ülke puanına önemli bir katkı vererek sıralama değişti. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...

Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçlarını kazanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması haberimizde...

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GALİBİYET! GOL OLDU YAĞDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2'lik sonuçla yendi.

BEŞİKTAŞ YANDİ, BAŞAKŞEHİR BERABERE KALDI

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ise Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederken aynı organizasyonda Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere kaldı.

Türk takımlarının haftayı 2 galibiyet-1 beraberlikle tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İNGİLTERE: 94.839 PUAN

2- İTALYA: 84.374 PUAN

3- İSPANYA: 78.703 PUAN

4- ALMANYA: 74.545 PUAN

5- FRANSA: 67.748 PUAN

6- HOLLANDA: 61.283 PUAN

7- PORTEKİZ: 54.466 PUAN

8- BELÇİKA: 53.050 PUAN

9- TÜRKİYE: 43.300 PUAN

10- ÇEKYA: 40.100 PUAN

