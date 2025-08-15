Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor
Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Takıma birçok yıldızı takviye eden sarı-lacivertli ekipten bu sefer peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Geldiğinden beri mutsuz olan ve Jose Mourinho tarafından yedek bırakılan yıldız oyuncu İspanya devine transfer oluyor. İşte sürpriz ayrılığın detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK
Hırvat basınından Sportske, Dominik Livakovic'in yedek kaldığı için mutsuz olduğunu ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yazdı.
İSPANYA DEVİNE TRANSFER OLUYOR
Haberde; başarılı eldivenin La Liga'dan bir kulüple görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.
Milli takım antrenörü Mrmic de Livakovic'in düzenli oynamaması halinde takımdaki yerini kaybedeceğini vurguladı.
Fenerbahçe formasıyla 72 maçta görev alan tecrübeli eldivenin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.