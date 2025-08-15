Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver'

4 aylık evliliğini nooktalama kararı alan Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından ardı ardına imalı paylaşımlar yaptı.Dalveren, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok." notunu yazdı.