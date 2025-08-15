Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver'
Şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyuncu Aleyna Dalveren, geçtiğimiz Nisan ayında iş adamı Fatih Erdem'le dünyaevine girmişti. 4 ay önce evlenen fenomen isimden şoke eden haber geldi. Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem'den boşanma kararı aldı. Fenomen ismin düğünde takılan 5 kiloluk altınlarını istemesi ise gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla ismini geniş kitlelere tanıdan arından 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde rol alarak ekranların tanınan yüzü haline gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bu sefer özel hayatıyla gündemde.
DİLLERE DESTAN DÜĞÜNYÜLE GÜNDEM OLMUŞTU
İş adamı Fatih Erdem'le 4 ay önce evlenen Aleyna Dalveren, boşanma kararı aldı. Dillere destan düğünüyle sosyal medyada gündem olan şarkıcının boşanma kararı sevenlerini üzdü.
Düğünde Dalveren'e takılan altınlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatmıştı. Altın kemer, bileklikler, kolyeler takılan Dalveren'e "altın gelin" yakıştırması yapılmıştı. Takı töreninde ise cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve parıltılı mücevherler, salonda görsel bir şölene dönüşmüştü.
ALTINLAR GÜMÜŞLER HAVADA UÇUŞTU
Takı merasimi, alışılmış düğünlerin çok ötesindeydi. Cam fanuslar içinde taşınan ve milyon dolarlık değeri bulduğu iddia edilen altınlar, konuklarda şaşkınlık yarattı.
4 AYLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRME KARARI ALDI
Evliliğinde sorunlar yaşayan Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem'den boşanma kararı aldı.
4 aylık evliliğini nooktalama kararı alan Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından ardı ardına imalı paylaşımlar yaptı.Dalveren, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok." notunu yazdı.
ALTINLARI GERİ ALMANIN PEŞİNDE...
Fatih Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, şimdi düğünde takılan kendisine ait takıları geri almanın peşinde. Takıları geri isteyen Aleyna Dalveren, evliliklerine nazar değdiği yönündeki yorumlara "Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" şeklinde açıklamada bulundu.