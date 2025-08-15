Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olarak Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 şüpheli tespit edildi. Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği ve Bağdatlı ile bağlantıları belirlendiği iddia edilen 9 şüphelinin daha eklenmesiyle, toplamda 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

42 GÖZALTI

İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi'nin önünde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

