Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı! İstanbul ve İzmir de Aralarında... Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Hava sıcaklıklarının, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bölge tahminlerine göre Marmara’da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Ege’de az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar yüksek seyredecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

Uyarı verilen o iller şöyle:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

