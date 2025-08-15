Avcılar’da Çorap Atölyesinde Yangın Paniği

Avcılar’da çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler bir saat içinde söndürüldü. Olayda can kaybı olmazken bina ve atölyede maddi hasar oluştu.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi G 642 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki atölyenin depo kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede atölyenin tamamını sardı ve binanın üst katlarına ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölye ve binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

