Sındırgı Depreminin Ardından Son Durumu Bakan Kurum Açıkladı: 831’i Yapı Ağır Hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında, şu ana kadar 831 bağımsız birimin ağır hasar gördüğünü ya da yıkıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Sındırgı Depreminin Ardından Son Durumu Bakan Kurum Açıkladı: 831’i Yapı Ağır Hasarlı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Kurum’un aktardığına göre, şu ana dek yapılan incelemelerde toplamda 831 bağımsız birimin ağır hasar aldığı ya da yıkıldığı belirlendi.

Depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 129 mahalledeki 20 bin 81 binada toplam 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini duyurdu.

Sındırgı Depreminin Ardından Son Durumu Bakan Kurum Açıkladı: 831’i Yapı Ağır Hasarlı - Resim : 1

'YENİDEN İNŞA SÜRECEĞİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 675 konut, 70 iş yeri ve 86 ahır ya da deponun yer aldığı 831 bağımsız birimde ağır hasar ya da yıkım tespit edildiğini belirten Kurum, bu birimlerin büyük çoğunluğunun, yani 815'inin Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yer aldığını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanma sürecine ilişkin de bilgi veren Kurum, "Yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız" dedi.

Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek DuyurduMurat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek DuyurduGüncel
Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık'Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Balıkesir
Son Güncelleme:
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki
Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki
'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor 'Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı, İşte Son Hali...
Sındırgı Depreminin Ardından Son Durumu Bakan Kurum Açıkladı: 831’i Yapı Ağır Hasarlı Sındırgı Depreminin Ardından Son Durumu Bakan Kurum Açıkladı: 831’i Yapı Ağır Hasarlı