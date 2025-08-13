Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören yerlerde çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen köyleri ziyaret etti.

Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

'BURADA DA AŞACAĞIZ'

Bakan Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız” dedi.

Depremzedelerin taleplerini dinledi

KERTİL'DE 29 YAPI HASARLI

Kertil köyünü ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, köyde 29 yapının hasar gördüğünü söyledi.

Bakan Kurum, 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirterek köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini aktardı.

'VATANDAŞIMIZ İSTERSE KİRA YARDIMINDAN FAYDALANABİLİR'

Alacaatlı köyünde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu bildiren Bakan Kurum, şunları söyledi: AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD, hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih sizin tercihiniz.

Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğini söyledi.

'1,5 AY SONRA BAŞLAYACAK'

Yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını duyuran Bakan Kurum, “Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında Hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah, inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek” dedi.

