Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir ev sahibi, oyuncak tren setinin tünelinde uyuyan yılanı görünce hayatın şokunu yaşadı. Korkan anne hemen yılan yakalama ekibini çağırdı.

Uzmanlar yakalanan yılanın zehirli olduğunu açıklarken korku dolu anne rahat bir nefes aldı.

YILANIN ZEHİRLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 ekibinden Stuart McKenzie, olay yerine geldiğinde bunun “sağlıklı ve oldukça büyük” bir kahverengi ağaç yılanı olduğunu tespit etti.

GÜVENLE YAKALANIP DOĞAYA SALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, McKenzie’nin yılanı güvenle tren setinden çıkararak doğaya saldığı görülüyor. McKenzie, yılanın deri değiştirmeye hazırlandığını belirtti.

Kahverengi ağaç yılanları zehirli olsa da genellikle yetişkin insanlar için tehlikeli kabul edilmiyor. Yılan, işlemin ardından McKenzie’nin sözleriyle “model tren setinden uzakta, ait olduğu yere” yani bir ağaca bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi