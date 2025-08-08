Bakan Murat Kurum "Buradan Ayrılmayacağız" Diyerek Duyurdu: 300 Bininci Konutu Eylülde Teslim Edeceğiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Emlak Konut Meydan Projesi sahasında yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Depremin ardından 11 ilde kesintisiz sürdürülen yeniden inşa çalışmalarına dikkat çeken Kurum, eylül ayında 300 bininci konutun teslim edileceğini duyurdu. Kurum, "Deprem bölgesinin tamamında şu ana kadar 250 bin sayısına ulaştık. 300 bininci konutumuzu da yine eylülde Malatya'da teslim edeceğiz. 2025 sonuna kadar 453 bin sayısına ulaşacak ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturmanın onurunu yaşayacağız" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ HAYATLAR KURULUYOR

Adıyaman'ın İndere bölgesinde devam eden projelerle ilgili bilgi veren Kurum, 16 bin ailenin burada sıcak bir yuvaya kavuşacağını söyledi. Bölgenin, 5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Burada modern yaşamın tüm gereklerini sağlayacak bir şehir kuruyoruz" dedi. Kurum, İndere projesinin hem Adıyaman’ın tarihinde hem de Türk şehircilik tarihinde önemli bir yer edineceğini ifade etti.

"EYLÜL AYINDA TÜM KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, bugüne kadar Adıyaman’da 36 bin yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar hedeflenen 43 bin bağımsız bölümün büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. "İnşallah yıl sonuna bile kalmadan, eylül ayında Adıyaman merkezde tüm konutlarımızı teslim etmiş olacağız" diyen Kurum, tüm vatandaşların yeni evlerine kavuşması için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Deprem bölgesinin tamamında ise şu ana kadar 250 bin sayısına ulaştıklarının altını çizen Kurum, "300 bininci konutumuzu da yine eylülde Malatya'da teslim edeceğiz. 2025 sonuna kadar 453 bin sayısına ulaşacak ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturmanın onurunu yaşayacağız." diye konuştu.

"HER ŞEHRİMİZ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞSUN İSTİYORUZ"

Depremden etkilenen 11 ili yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Tek bir arzumuz var; 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın istiyoruz, her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz. Birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletin mutluluğuna giden yoldur. Bu yolda tek gücümüz ise yine milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven, bizim yanımızda bu dualar varken karşımızda kimse duramaz. Bizim yanımızda 'Allah sizden razı olsun' diyen on binlerce Adıyamanlı, Hataylı, Maraşlı, Antepli kardeşim varken sırtımız yere gelmez." dedi.

"BU BAĞI ASLA ANLAYAMAZLAR"

Milletten kopuk, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olanlar da bu bağı asla ve asla anlamaz, anlayamaz diyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesine gelmeyen, bir çivi çakmayan, afetzede kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu bilemez, hissedemez. Farklı eleştiriler yapılabilir, farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir. Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.

"ROTAMIZ DOSDOĞRUDUR VE KAPTANIMIZ EN TECRÜBELİ KAPTANDIR"

Bunu hazmedemeyen arkadaşlara diyoruz ki, Türkiye'nin bu gücünü ya kabulleneceksiniz, ya kabulleneceksiniz diyen Kurum, "Biz hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Çok yakında kavuşacağımız o güzel günü karartmasına izin vermeyeceğiz. Özet olarak; kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf ürettiğini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. O yüzden, bundan sonra söylenecek her kelime, söz israfı olacaktır. 11 ilimiz için yol sonuna kadar açıktır; rotamız dosdoğrudur ve kaptanımız en tecrübeli kaptandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu yolda biz de var gücümüzle çalışacağız, şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Bu büyük tecrübeyi Türkiye'nin her yerine yayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA