Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Çoğu kişi haklarını gözden kaçırarak bazı fırsatlardan yararlanamıyor. Eğer belgeleriniz tam ise hızlı işlemlerle bazı haklarınızı geri alabilirsiniz. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen birçok ödeme ise belli sınırlar zaman aralığında başvurularak geri alınabilir. Bu süreçte önemli bir detay paylaşıldı. Tam 5 yıl süresi var, SGK'ya başvuran 19 bin lira alabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'Cenaze ödeneği' verildiğini biliyor muydunuz? Bu destek ödemeleri her sene güncelleniyor ve şartları değişebiliyor. Bu ödemeleri ile birlikte cenaze masraflarının hafifletilmesi amacını taşıyor. SGK tarafından belirlenen şartlara uyanlara tek seferlik veriliyor. Ancak bu yardım, her vefat eden için geçerli olmuyor. Sigorta geçmişi olmayanlar, bu destekten yararlanamıyor.
KİMSE BU SOSYAL HAKKI BİLMİYOR
Çoğu kişi vefat eden yakını için ödenek alabileceğini bilmiyor. 360 gün prim şartı veya gelir alma kriteri olmadan ödeme yapılmıyor. Her bireyin SGK geçmişi, bu yardımın belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Aslında bu ödeme sosyal bir hak ancak kimde farkında değil.
5 YIL SÜRENİZ BULUNMAKTA
SGK, bu destek ödemelerinde zaman aşımı tarifesi uyguluyor. Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılması zorunlu. Süre geçtiğinde SGK herhangi bir ödeme yapmıyor. Yani sosyal hak olsa da zamana karşı yarış gerekiyor.
SGK TARAFINDAN 19 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR
2025 yılında SGK ödemesi 4.888,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak Emekli Sandığı kapsamında olan kamu görevlilerinin yakınlarına yapılan ödeme tam 19.238,56 TL. Bu fark, kamu görevlilerinin özel statüsünden kaynaklanıyor. SGK'nın sunduğu bu yardım, kurumlara göre farklılık gösteriyor.
KİMLER BU SOSYAL ÖDEMEDEN YARARLANIYOR?
Yardım eşe, çocuklara, anne-babaya ve kardeşlere öncelikli olarak veriliyor. Hepsi yoksa, cenazeyi kaldıran kişi gerekli belgeleri sunarak ödeneği alabiliyor. Ancak burada da belirli bir limit geçilemiyor. Tüm bu koşullar yerine getirilmediğinde ödeme yapılmıyor. Başvuru şekli, süresi ve belgeler dikkatlice hazırlanmalı.
Kaynak: Haber Merkezi