Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak

Çoğu kişi haklarını gözden kaçırarak bazı fırsatlardan yararlanamıyor. Eğer belgeleriniz tam ise hızlı işlemlerle bazı haklarınızı geri alabilirsiniz. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen birçok ödeme ise belli sınırlar zaman aralığında başvurularak geri alınabilir. Bu süreçte önemli bir detay paylaşıldı. Tam 5 yıl süresi var, SGK'ya başvuran 19 bin lira alabilecek.

Son Güncelleme:
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'Cenaze ödeneği' verildiğini biliyor muydunuz? Bu destek ödemeleri her sene güncelleniyor ve şartları değişebiliyor. Bu ödemeleri ile birlikte cenaze masraflarının hafifletilmesi amacını taşıyor. SGK tarafından belirlenen şartlara uyanlara tek seferlik veriliyor. Ancak bu yardım, her vefat eden için geçerli olmuyor. Sigorta geçmişi olmayanlar, bu destekten yararlanamıyor.

KİMSE BU SOSYAL HAKKI BİLMİYOR

Çoğu kişi vefat eden yakını için ödenek alabileceğini bilmiyor. 360 gün prim şartı veya gelir alma kriteri olmadan ödeme yapılmıyor. Her bireyin SGK geçmişi, bu yardımın belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Aslında bu ödeme sosyal bir hak ancak kimde farkında değil.

Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak - Resim : 1

5 YIL SÜRENİZ BULUNMAKTA

SGK, bu destek ödemelerinde zaman aşımı tarifesi uyguluyor. Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılması zorunlu. Süre geçtiğinde SGK herhangi bir ödeme yapmıyor. Yani sosyal hak olsa da zamana karşı yarış gerekiyor.

SGK TARAFINDAN 19 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR

2025 yılında SGK ödemesi 4.888,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak Emekli Sandığı kapsamında olan kamu görevlilerinin yakınlarına yapılan ödeme tam 19.238,56 TL. Bu fark, kamu görevlilerinin özel statüsünden kaynaklanıyor. SGK'nın sunduğu bu yardım, kurumlara göre farklılık gösteriyor.

Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak - Resim : 2

KİMLER BU SOSYAL ÖDEMEDEN YARARLANIYOR?

Yardım eşe, çocuklara, anne-babaya ve kardeşlere öncelikli olarak veriliyor. Hepsi yoksa, cenazeyi kaldıran kişi gerekli belgeleri sunarak ödeneği alabiliyor. Ancak burada da belirli bir limit geçilemiyor. Tüm bu koşullar yerine getirilmediğinde ödeme yapılmıyor. Başvuru şekli, süresi ve belgeler dikkatlice hazırlanmalı.

EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler...EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödeme
Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü
Akaryakıta İndirim Gözüktü
Yatırımcılar İçin Yeni Trend: Aynı Binadaki Bu Evler Yüzde 40 Daha Ucuz Satılıyor
Yatırımcılar İçin Yeni Trend: Aynı Binadaki Bu Evler Yüzde 40 Daha Ucuz Satılıyor
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler...
Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter