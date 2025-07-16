TOKİ ve Emlak Konut’tan Yeni Model: Peşinat Yok, Taksit Yok, Faiz Yok! Sertifikalı Konut Satış Sistemi Başlıyor

2017 MODELİ BAŞARIYLA UYGULANDI

Gayrimenkul Sertifikası Türkiye’de ilk kez 2017 yılında yine Başakşehir’deki Park Mavera III projesinde uygulanmıştı. Bu kapsamda 3,3 milyon adet sertifika halka arz edilmiş, 143 milyon TL’lik fon toplanmıştı. Sertifika sahipleri bu proje kapsamında 157 konutun doğrudan sahibi olurken, geri kalan konutlar açık artırma yöntemiyle satılmış ve elde edilen gelir yatırımcılara payları oranında dağıtılmıştı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ AVANTAJLARI NE ?

Küçük tasarruflarla yatırım yapma imkanı

Faiz, peşinat veya taksit zorunluluğu yok

Alım-satım işlemleri Borsa İstanbul üzerinden kolayca yapılabiliyor

SPK ve Borsa İstanbul güvencesi altında

Yatırımcı hem konut sahibi olabilir hem de gelir elde edebilir