TOKİ ve Emlak Konut’tan Yeni Model: Peşinat Yok, Taksit Yok, Faiz Yok! Sertifikalı Konut Satış Sistemi Başlıyor
TOKİ ve Emlak Konut, küçük birikimlerle konut sahibi olmayı mümkün kılan Gayrimenkul Sertifikası sistemini yeniden hayata geçiriyor. SPK onayının ardından başlayacak uygulama ile yatırımcılar, Borsa İstanbul üzerinden projelere ortak olup zamanla peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz ev sahibi olabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Dar gelirli vatandaşlar için konut edinimini kolaylaştıracak yeni bir adım daha atılıyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO, küçük birikimlerle konut projelerine yatırım yapılabilmesini sağlayan Gayrimenkul Sertifikası Sistemini yeniden devreye almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Yeni sistem, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek bir projeyle başlayacak. Bu modelle birlikte yatırımcılar, Borsa İstanbul üzerinden projeye ortak olabilecek, dilerlerse biriktirdikleri sertifikalarla ev sahibi olabilecek ya da kazanç elde etme fırsatı yakalayabilecek.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
Gayrimenkul Sertifikası, belirli bir konut projesine küçük paylarla yatırım yapmayı mümkün kılan, Borsa İstanbul'da işlem gören bir yatırım aracıdır. Bu sistemde, projedeki konutlar küçük hisselere bölünür ve bu hisseler "sertifika" olarak halka sunulur. Yatırımcılar bütçelerine uygun şekilde istedikleri kadar sertifika alabilir, biriktirdikçe projeye daha fazla ortak olabilir.
SERTİFİKALAR NASIL KULLANILIR?
Sertifikalar, tıpkı borsadaki diğer menkul kıymetler gibi alınıp satılabilir. Yatırım hesabı olan herkes, sertifikaları temin edebilir. Yatırımcı isterse yeterli sayıda sertifika biriktirerek konutun sahibi olabilir, isterse zamanla değer kazanan sertifikalarını satarak gelir elde edebilir.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Gayrimenkul Sertifikası sisteminden herkes yararlanabilir. Tek şart, bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabına sahip olmak. Sistemin en büyük avantajlarından biri, düşük bütçelerle konut yatırımı yapılabilmesi ve yüksek kredi yükümlülüklerinin bulunmaması.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uygulama, SPK onayının ardından hayata geçirilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacak. Sürecin 2025 yılı içerisinde başlaması bekleniyor.
2017 MODELİ BAŞARIYLA UYGULANDI
Gayrimenkul Sertifikası Türkiye’de ilk kez 2017 yılında yine Başakşehir’deki Park Mavera III projesinde uygulanmıştı. Bu kapsamda 3,3 milyon adet sertifika halka arz edilmiş, 143 milyon TL’lik fon toplanmıştı. Sertifika sahipleri bu proje kapsamında 157 konutun doğrudan sahibi olurken, geri kalan konutlar açık artırma yöntemiyle satılmış ve elde edilen gelir yatırımcılara payları oranında dağıtılmıştı.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ AVANTAJLARI NE ?
Küçük tasarruflarla yatırım yapma imkanı
Faiz, peşinat veya taksit zorunluluğu yok
Alım-satım işlemleri Borsa İstanbul üzerinden kolayca yapılabiliyor
SPK ve Borsa İstanbul güvencesi altında
Yatırımcı hem konut sahibi olabilir hem de gelir elde edebilir
KLASİK KONUT SATIŞI İLE SERTİFİKALI SİSTEM ARASINDAKİ FARK NE?
Sertifikalı sistemde düşük bütçeyle başlanabilir; klasik yöntemde yüksek peşinat ve kredi gerekir.
Sertifikada paylı ortaklık söz konusu; klasik yöntemde evin tamamı satın alınmalıdır.
Sertifikalı sistemde anlık işlem yapılabilir; klasik yöntemde uzun tapu süreçleri gerekir.
Sertifikalı sistem SPK ve Borsa İstanbul denetimindedir; klasik yöntemde projenin güvenilirliğine bağlıdır.
Sertifika değeri artabilir, ayrıca konut veya gelir payı kazanılabilir.