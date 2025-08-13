A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, başladı.

Düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA