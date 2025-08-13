Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, başladı.

Düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
THY'de İş Cinayeti! Teknisyen Yusuf Altun Hayatını Kaybetti, İnceleme Başlatıldı THY'de İş Cinayeti! İnceleme Başlatıldı
Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti!
Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında! Asgari Ücret Artıyor Mu?
Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk Yanıt Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' Çıkışı
Gözaltındaki Avukat Rezan Epözdemir Adliyeye Sevk Edildi Rezan Epözdemir Adliyeye Sevk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak