Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü

İstanbul'da "rüşvet vermeye aracılık etme" suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Epözdemir, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan jandarmaya ait bir nakil aracıyla yola çıkarılan Epözdemir, gece saatlerinde Çorlu’daki cezaevine ulaştırıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 22.45 civarında cezaevi girişinden içeri alındı.

Kaynak: DHA

